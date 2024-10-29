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Гутерриш предупредил о последствиях запрета деятельности ближневосточного агентства ООН в Израиле

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Запрет Израиля на деятельность ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может иметь "разрушительные последствия", считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Применение этих законов может иметь разрушительные последствия для палестинских беженцев на оккупированной палестинской территории, что неприемлемо", - говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте ООН.

По его словам, БАПОР оказывает помощь палестинским беженцам, и альтернативы организации нет.

"Я призываю Израиль действовать в соответствии со своими обязательствами по Уставу Организации Объединенных Наций и другими обязательствами по международному праву, в том числе по международному гуманитарному праву (...). Национальное законодательство не может изменить эти обязательства", - отметил Гутерриш.

По его мнению, запрет деятельности БАПОР нанесет ущерб урегулированию израильско-палестинского конфликта, а также миру и безопасности в регионе.

С аналогичным заявлением выступили и США.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил Times of Israel, что США глубоко обеспокоены принятым в понедельник кнессетом законом, направленным против БАПОР.

"Реализация законодательства чревата катастрофой для более чем 3 млн палестинцев", - отметил он.

По его словам, БАПОР оказывал медпомощь, а также помогал детям получить начальное и среднее образование и нет организации, которая могла бы заменить агентство, особенно во время кризиса на Ближнем Востоке.

Антониу Гутерриш Израиль ООН БАПОР
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