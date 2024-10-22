У БАПОР на севере сектора Газа нет доступа к воде, продовольствию и медикаментам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Генеральный комиссар Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини призывает к срочному прекращению огня в секторе Газа хотя бы на несколько часов из-за тяжелой гуманитарной ситуации.

"Сигнал бедствия от наших сотрудников на севере сектора Газа. Почти три недели израильские силы не прекращают бомбардировки, число погибших растет. Наши сотрудники сообщают, что не могут найти продовольствие, воду и медикаменты", - написал Лаззарини в социальной сети X во вторник.

По его словам, миссии БАПОР для захоронения тел погибших и предоставления гуманитарной помощи в районы проведения военных операций не допускаются.

"От лица наших сотрудников в секторе Газа я призываю к немедленному перемирию хотя бы на пару часов, чтобы обеспечить безопасный проход для семей, которые хотят покинуть район и перейти в безопасные места", - заявил глава БАПОР.

Ранее власти США направили в Израиль письмо, в котором призвали за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие. Позже СМИ со ссылкой на источники отмечали, что Вашингтон не рассматривает возможность приостановки оружейных поставок Израилю.