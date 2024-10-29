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Глава ЦРУ обсудил 28-дневное прекращение огня в Газе на встрече в Дохе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Билл Бернс обсудил в воскресенье на встрече с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой "Моссада" Давидом Барнеа в Дохе новую сделку между Израилем и ХАМАС - четырехнедельное прекращение огня в секторе Газа, сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, соглашение предусматривает 28-дневную паузу в боевых действиях, освобождение восьми женщин и всех мужчин старше 50 лет, удерживаемых ХАМАС, в обмен на освобождение нескольких десятков палестинских заключенных из израильских тюрем.

"Израиль согласен на временную паузу, но (...) если ни одна из сторон не смягчит свою позицию, сделки не будет", - сказал Axios высокопоставленный израильский чиновник.

Как отмечает портал, до президентских выборов в США сделка маловероятна, кроме того, в соглашении не учтено ключевое требование ХАМАС - уход Израиля из сектора Газа и прекращение войны.

По данным Axios, посредники из Катара и Египта встретятся с официальными лицами ХАМАС в ближайшие дни, чтобы обсудить новый план и дальнейшие действия.

Также ожидается, что Бернс отправится в Каир на этой неделе, чтобы обсудить соглашение с новым главой разведки Египта Хасаном Рашадом, сообщил порталу осведомленный источник.

Израиль Катар Газа Моссад США ХАМАС Билл Бернс
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