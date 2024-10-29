Нетаньяху не получал египетского предложения по прекращению огня в секторе Газа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился бы с предложением Египта о двухдневном перемирии в секторе Газа, но не получал его, пишет Times of Israel cо ссылкой на офис премьера.

"В офисе Нетаньяху заявляют, что Израиль не получал такого предложения, но, если бы оно поступило, премьер-министр немедленно принял бы его", - говорится в сообщении.

Телеканал "Аль-Арабия" ранее сообщил, что и ХАМАС готов принять египетское предложение, если получит гарантии, что Израиль воспримет двухдневное перемирие как часть всеобъемлющей сделки.

Ранее высокопоставленный член политбюро ХАМАС Хусам Бадран заявил информационному агентству "Шехаб", что требования движения ясны и известны и сделка может состояться.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявлял, что Египет предлагает первоначальное двухдневное прекращение огня и обмен четырех израильских пленных на нескольких палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. По словам Ас-Сиси, это предварительный шаг к полному прекращению огня.