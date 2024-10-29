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В Турции заявили, что запрет Израилем работы БАПОР нарушает международное право

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Решение израильских властей запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) идет вразрез с нормами международного права, заявили во вторник в МИД Турции.

"Шаги, предпринятые кнессетом (израильским парламентом) с целью прекращения деятельности БАПОР на оккупированных палестинских территориях, явно нарушают международное право", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно релизу МИД Турции, действия Израиля направлены "на разрушение принципа урегулирования, основанного на принципе "два государства для двух народов", и на предотвращение возвращения палестинских беженцев на родину".

В министерстве также подчеркнули, что деятельность БАПОР "имеет решающее значение для региональной стабильности".

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Накануне израильский кнессет проголосовал за запрет деятельности БАПОР на территории Израиля, а также за законопроект, запрещающий израильским властям вступать в контакт с агентством. За принятие первого законопроекта проголосовали 92 депутата кнессета, против - 10. Второй одобрили 87 голосами, девять депутатов выступили против.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини осудил решение израильского кнессета о запрете деятельности агентства в стране.

"Оно (решение кнессета - ИФ) противоречит уставу ООН и нарушает обязательства государства Израиль по международному праву", - говорится в заявлении Лаззарини в социальных сетях.

По мнению Лаззарини, принятые Израилем законы являются "коллективным наказанием".

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что запрет Израиля на деятельность БАПОР может иметь "разрушительные последствия для палестинских беженцев на оккупированной палестинской территории".

"Я призываю Израиль действовать в соответствии со своими обязательствами по уставу ООН и другими обязательствами в рамках международного права, в том числе и международного гуманитарного права", - отметил Гутерриш.

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По его мнению, запрет деятельности БАПОР нанесет ущерб урегулированию израильско-палестинского конфликта, а также миру и безопасности в ближневосточном регионе.

Палестинская администрация также отвергла решение израильского парламента.

"Мы отвергаем и осуждаем этот закон. Мы этого не допустим", - заявил телеканалу "Аль-Джазира" пресс-секретарь Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудейна.

Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер в свою очередь заявил The Times of Israel, что США "глубоко обеспокоены" принятым кнессетом в понедельник законом, направленным на запрет деятельности БАПОР.

"Реализация этого закона чревата катастрофой для более чем 3 млн палестинцев", - подчеркнул Миллер.

Израиль Турция БАПОР
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