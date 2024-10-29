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Бывший советник Трампа Стив Бэннон вышел из тюрьмы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа и руководитель его первой предвыборной кампании Стивен Бэннон вышел на свободу, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник. В тюрьме он с июля отбывал срок за неуважение к Конгрессу в связи с отказом давать показания в рамках расследования штурма Капитолия в 2021 году.

На выходы из тюрьмы в Данбери (Коннектикут) Бэннона встретила дочь Морин. Ожидается, что позднее в этот день он выйдет в радиоэфир. CNN отмечает, что Бэннон остается сторонником Трампа и он освобожден за неделю до президентских выборов.

"Четыре месяца в федеральной тюрьме не просто не сломили меня, они придали мне решимости", - сказал он журналистам, собравшимся у здания исправительного учреждения.

Бэннона отправили в тюрьму 1 июля этого года после того, как Верховный суд отказал ему в просьбе отложить отбывание наказания, пока он подает апелляцию.

Советник Трампа является фигурантом еще одного дела, в рамках которого его обвиняют в обмане доноров, которые пожертвовали более $15 млн на строительство стены на границе США и Мексики. Судебное заседание по этому делу намечено на декабрь. Бэннон свою вину не признает.

США Стив Бэннон Конгресс Коннектикут Дональд Трамп
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