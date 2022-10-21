Бывший советник Трампа Бэннон получил срок за неуважение к Конгрессу

Он пообещал оспорить это решение суда и пока остается на свободе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший советник экс-президента Дональда Трампа Стив Бэннон приговорен к четырем месяцам лишения свободу и штрафу в $6500 за отказ давать показания в Конгрессе в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает АР.

Такое решение вынес окружной судья Карл Николс. Бэннон уже пообещал, что подаст апелляцию на это решение. Николс разрешил Бэннону оставаться на свободе до тех пор, пока апелляционная инстанция не подтвердит приговор.

В июле суд признал Бэннона виновным по двум пунктам обвинения - в отказе явиться в Конгресс для дачи показаний и в отказе предоставить конгрессменам-расследователям запрошенные документы. Обвинение просило для него шести месяцев тюрьмы, защита просила назначить ему испытательный срок. Подсудимый вины не признает.

Оглашая приговор, судья Николс сказал, что Бэннон поступал безответственно, и приговор ему должен показать другим, что так делать не надо.

Комментируя решение суда, Бэннон пообещал, что республиканцы на выборах докажут нелегитимность "режима Байдена". Он уже не раз заявлял, вслед за Трампом, что не признает победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Бэннон - близкий соратник Трампа и считался одним из "архитекторов" предвыборной кампании, которая позволила тому выиграть президентские выборы 2016 года. В администрации Трампа он до августа 2017 года был советником президента по стратегическим вопросам.

Трамп не признал поражение на президентских выборах 2020 года. 6 января 2021 года его сторонники взяли штурмом Капитолий, где конгрессмены должны были утвердить итоги выборов. Погибли несколько человек. Расследованием этих событий сейчас в Палате представителей занимается сформированный по инициативе демократов специальный комитет. В этот комитет и вызывали Бэннона. Он отказался давать показания.

В октябре 2021 года конгрессмены проголосовали за то, чтобы Бэннона привлекли за это к ответственности как за проявление неуважения к Конгрессу. В ноябре федеральные судебные власти выдвинули политику обвинения. Вскоре он сдался правосудию.