Блинкен обсудил с главой администрации Зеленского помощь Украине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с главой администрации украинского президента Андреем Ермаком обсудил вопросы американской помощи Украине, а также дипломатические усилия в поддержку Киева, сообщил американский Госдепартамент.

"Они обсудили военную и экономическую помощь США и текущие дипломатические усилия в поддержку Украины, предстоящие дипломатические мероприятия, включая конференции в поддержку украинской формулы мира", - говорится в сообщении.

Блинкен традиционно "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины".