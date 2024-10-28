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Госсекретать США призвал к международному расследованию нарушений на выборах в Грузии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты состоявшихся в Грузии парламентских выборов не заслуживают доверия, обвинил правящую партию в использовании государственных ресурсов, подкупе голосов и запугивании избирателей в ходе предвыборной кампании, что требует расследования.

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"Международные наблюдатели не назвали результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - говорится в заявлении Блинкена на сайте американского Госдепа.

Госсекретарь призвал политических лидеров Грузии "уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и сообща устранить недостатки в избирательном процессе".

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По его словам, цели европейской и евроатлантической интеграции Грузии, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех грузинских граждан.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По последним данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие пятипроцентный проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.

Госдеп США Грузия парламентские выборы
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