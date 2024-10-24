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Блинкен призвал Тегеран воздержаться от эскалации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - США и другие страны убеждают Иран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я надеюсь, что Иран получает четкие сообщения не только от нас, но и от других стран, напрямую и через посредников. Любая атака, которую он проведет против Израиля в будущем, ставит под угрозу интересы самого Тегерана. Мы должны увидеть региональную деэскалацию", - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, США продолжают работать с Израилем, чтобы определить, что можно сделать для предотвращения любых возможных ударов Ирана по израильской территории в будущем. Он добавил, что Вашингтон хочет убедиться, что любой ответ Израиля на иранскую ракетную атаку в начале октября не приведет к дальнейшей эскалации кризиса.

23 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил "на полях" саммита БРИКС в Казани, что Израиль столкнется с ответными действиями в случае агрессии против Ирана. Он отметил стремление к установлению мира на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что любые израильские действия против Ирана спровоцируют "решительный и невообразимый ответ".

1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Госдепартамент Израиль Иран США Катар Энтони Блинкен
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