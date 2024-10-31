Власти Ливана надеются на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в ближайшее время

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что "оптимистично настроен" в отношении прекращения огня между ливанским движением "Хезболла" и Израилем в течение ближайших часов или дней.

"Мы делаем все, что в наших силах, и с оптимизмом смотрим на то, что в ближайшие несколько часов или дней мы добьемся прекращения огня", - сказал Микати в интервью ливанскому изданию Al Jadeed.

Это заявление было сделано после беседы и.о. ливанского премьера с советником президента США Амосом Хохштейном.

Хохштейн и советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк прибудут в четверг в Израиль для обсуждения конфликтов с "Хезболой" и ХАМАС, противостояния с Ираном, судьбы израильских заложников в секторе Газа и "других региональных вопросов", сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Ранее израильский телеканал Kan озвучил проект потенциального соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Документ, предположительно разработанный Хохштейном, был представлен израильскому политическому истеблишменту.

Предложение предусматривает 60-дневный период реализации, в течение которого ливанская армия разместит войска вдоль границы и конфискует оружие "Хезболлы" на юге Ливана. Силы армии обороны Израиля будут выведены из Ливана в течение семи дней после окончания боевых действий, и их заменят вооруженные силы Ливана, а миротворцы ООН будут способствовать переходу. Вдоль границы с Израилем будут находиться 10 тыс. военнослужащих армии обороны Израиля.

Тем временем канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что в СМИ "циркулирует много сообщений и проектов".

"Ни один из них не отражает текущее состояние переговоров", - говорится в заявлении канцелярии для CNN.

В свою очередь издание Jerusalem Post цитирует израильский источник, согласно которому, армия обороны Израиля не уйдет из южного Ливана до тех пор, пока не будет достигнуто эффективное и реалистичное прекращение огня.

"Я не думаю, что армия уйдет, пока не будет достигнуто постоянное прекращение огня и найдено эффективное решение, которое помешало бы "Хезболле" перегруппироваться вдоль границы с Израилем", - пояснил источник.

Между тем, новый лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что группировка будет продолжать вести войну с Израилем до тех пор, пока ей не будут предложены условия прекращения огня, которые она сочтет приемлемыми.

"Если израильтяне решат прекратить агрессию, мы скажем, что согласны, но на тех условиях, которые мы считаем подходящими", - цитируют ближневосточные СМИ обращение Касема.

"До сих пор не было выдвинуто ни одного проекта, с которым Израиль был бы согласен и который был бы приемлем для наших переговоров", - добавил он.