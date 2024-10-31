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Что случилось этой ночью: четверг 31 октября

Пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, и. о. премьера Ливана надеется на скорое прекращение огня, российские военные сбили 21 дрон ВСУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Южная Корея пообещала ввести против Севера новые санкции в ответ на пуск. Северокорейская ракета упала за пределами Исключительной экономической зоны Японии, сообщило Минобороны страны. Вашингтон решительно осудил Пхеньян за "вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

- Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС. "Недостатки, включают в себя, в частности, недавние законодательные поправки к избирательному процессу", уточнили в Брюсселе.

- И. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что "оптимистично настроен" относительно прекращения огня между движением "Хезболла" и Израилем в ближайшие часы или дни. Это заявление было сделано после беседы Микати с советником президента США Амосом Хохштейном.

- "Хезболла" атаковала израильскую базу по подготовке спецназа. Минздрав Ливана сообщил о 19 погибших после ударов Израиля под Баальбеком. Израильские военные заявили, что нанесли удар по "террористической инфраструктуре".

- Минобороны РФ заявило об уничтожении 21 беспилотника ВСУ над Ростовской, Курской, Волгоградской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также Черным морем.

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