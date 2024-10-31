В Латвии с 1 ноября смогут конфисковывать автомобили с белорусскими номерами

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - С пятницы Латвия получит возможность конфисковывать автомобили с белорусскими номерами, сообщили в Государственном таможенном комитете республики в четверг.

"В сентябре Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправку в закон "О дорожном движении", которая обязывает владельцев автомобилей с белорусскими номерами до 31 октября вывезти их из страны или перерегистрировать. В обратном случае транспортное средство могут конфисковать", - напомнили в ГТК.

"По полученной Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе от министерства иностранных дел Латвии информации, с 31 октября по территории сопредельной страны запрещено передвижение зарегистрированных в Беларуси транспортных средств, соответствующих коду ТНВЭД 8703 - механические транспортные средства, предназначенные для перевозки людей вместимостью менее 10 человек", - проинформировали в таможенном ведомстве.

Там отметили, что запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные международные автомобильные перевозки между Белоруссией и Латвией, за исключением случаев, когда эти транспортные средства соответствуют позиции 8703.

Допускается использование в дорожном движении на территории Латвии белорусских транспортных средств, предназначенных для дипломатических и консульских представительств.