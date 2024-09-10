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Латвия обязала вывезти из страны все зарегистрированные в Белоруссии легковые машины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Все легковые автомобили, зарегистрированные в Белоруссии и находящиеся в Латвии, должны покинуть территорию последней до 31 октября текущего года, иначе они подвергнутся конфискации, соответствующие поправки в Закон о дорожном движении приняты Сеймом во вторник.

"Чтобы обеспечить выполнение санкций, введенных Евросоюзом, зарегистрированное в Беларуси транспортное средство - легковой автомобиль - должно быть вывезено из страны или зарегистрировано в Латвии, сообщила во вторник комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. 10 сентября во втором, окончательном чтении в Сейме поддержаны признанные неотложными поправки в Закон о дорожном движении", - говорится на сайте латвийского парламента.

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"Закон предусматривает, что зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства, находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в указанный срок, его могут конфисковать", - добавили там.

Сообщается, что по истечении указанного срока транспортные средства из Белоруссии смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории Латвии транзитом, по предварительному разрешению Дирекции безопасности дорожного движения.

"Также после этого срока в Латвию смогут въезжать транспортные средства, зарегистрированные в Белоруссии для транспортных нужд дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также в гуманитарных целях", - отмечается в сообщении.

Законопроект вступит в силу на следующий день после его обнародования. Аналогичные ограничения в настоящее время действуют для легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

Как сообщалось, Латвия с 16 июля ввела запрет на въезд зарегистрированных в Белоруссии легковых автомобилей через пункты пропуска на границе с Белоруссией и Россией. Такая мера обосновывалась латвийскими властями намерением "снизить риски обхода санкций".

Латвия Белоруссия
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