В Сеуле исключили возможность отправки боевых подразделений на Украину

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи исключают возможность размещения своих вооруженных сил на Украине, сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на министра обороны страны Ким Ён Хёна.

Министр заявил, что Сеул "вообще не рассматривает" такой шаг, пишет агентство.

При этом, по словам Ким Ён Хёна, южнокорейскому правительству предстоит изучить лишь возможность отправки военных наблюдателей - для сбора информации, а не для участия в конфликте.

"Размещение команды наблюдателей или аналитиков - это то, что определенно необходимо (рассмотреть - ИФ), это важно для нашей армии или правительства в рамках подготовки к определенной экстренной ситуации, которая могла бы возникнуть в будущем", - приводит его слова агентство.

Глава Минобороны добавил, что роль таких наблюдателей заключается, главным образом, в том, чтобы "анализировать тенденции современных войн или различных аспектов войн".

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждала, что КНДР отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения об этой отправке являются противоречивыми, и к этой информации так и нужно относиться.