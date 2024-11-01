США наращивают давление на Израиль для улучшения гуманитарной ситуации в Газе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом все активнее побуждает Израиль работать над улучшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, при невыполнении таких требований США намерены приостановить поставки военной помощи израильской стороне, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Если Израиль не сможет полностью исполнить требования США к 13 ноября, США могли бы приостановить поставки военной помощи Израиля. Таких мер американская администрация пока избегала, но они получают все больше поддержки в Госдепе, заявил представитель американских властей", - отмечает портал.

13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин направили властям Израиля письмо, в котором потребовали за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

"Два представителя властей Израиля и два от США сказали Axios, что в последние дни сотрудники Госдепа провели сложные встречи и телефонные переговоры с израильской стороной, требуя приложить больше усилий для претворения требований в жизнь", - отмечает портал.

Кроме того, Блинкен упоминал о них на прошлой неделе на переговорах в Израиле.

Между тем, по словам собеседников портала, министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер готовит ответ на письмо Блинкена и Остина. Несколько требований США требуют одобрения израильского кабмина, что вряд ли случится до президентских выборов в США 5 ноября.

По словам неназванного представителя властей США, если на выборах одержит победу республиканец Дональд Трамп, то ответом Израиля, вероятно, будет прямой отказ пойти навстречу Вашингтону.

Одновременно с тем Израиль продолжает операцию против группировки ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа. Не менее 50 тыс. палестинцев покинули зону боевых действий, туда поступает мало продовольствия и медикаментов. Гуманитарные организации утверждают, что израильские военные реализуют ранее звучавшие предложения взять в блокаду север Газы и под угрозой голода заставить сдаться здесь силы ХАМАС. Израильские военные и правительство отрицают, что действуют по этому плану, добавляет Axios.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.