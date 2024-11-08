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Остин заявил о продолжении поддержки Израиля при новом главе израильского Минобороны

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с отставным израильским коллегой Йоавом Галантом заверил, что Вашингтон продолжит обеспечивать безопасность Израиля, и выразил надежду на сотрудничество с новым главой Минобороны страны, сообщил Пентагон.

"Министр подчеркнул, что приверженность США безопасности Израиля остается непоколебимой, как и наша поддержка права Израиля защищать себя от агрессии со стороны Ирана и его партнеров, и доверенных лиц", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Остин заявил об укреплении "позиции США на Ближнем Востоке для защиты американского персонала, а также союзников и партнеров".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "по-прежнему глубоко привержены деэскалации в регионе путем обеспечения освобождения заложников и соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также дипломатического урегулирования в Ливане".

Остин назвал Галанта "надежным партнером", отметив, что его "опыт, профессионализм и взвешенное суждение в решении насущных проблем безопасности" высоко оценили в Вашингтоне.

Шеф Пентагона "выразил надежду на то, что со следующим министром обороны Израиля у него будут такие же хорошие партнерские и рабочие отношения".

Галант, который занимал должность министра обороны Израиля с конца декабря 2022 года, был уволен премьер-министром Биньямином Нетаньяху во вторник.

Премьер объяснил свое решение тем, что что между ним и бывшим главой Минобороны возник "кризис веры", который препятствовал государственному управлению.

Сам Галант назвал причинами увольнения свое несогласие с продвигаемым Нетаньяху законопроектом, освобождающим от призыва в армию ультраортодоксальных евреев, сделку с ХАМАС по заложникам, которую экс-министр назвал "возможной", и нежелание премьера сформировать государственную следственную комиссию для расследования нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Новым министром обороны Нетаньяху назначил главу МИД Исраэля Каца, его место премьер предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Израиль Ливан Минобороны Пентагон США
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