CША не приостановят поставки оружия Израилю, несмотря на гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон не рассматривает возможность приостановки оружейных поставок Израилю, невзирая на гуманитарную обстановку в секторе Газа, сообщает Politico со ссылкой на заявления главы гуманитарной миссии США, курирующей ситуацию в секторе Газа, Лиз Гранде.

"На встрече 29 августа в Вашингтоне Лиз Гранде сообщила руководителям более десяти оказывающих помощь организаций, что США потенциально могут рассмотреть другие тактики, чтобы убедить Израиль допустить спасающую жизни помощь в Газу - например, оказывая давлении через Организацию Объединенных Наций - но подчеркнула, что администрация продолжит поддерживать Израиль и не будет задерживать или останавливать поставки оружия", - сообщает издание со ссылкой на источники и записи встречи.

Газета обращает внимание, что это " редкое признание кого-либо из администрации" США.

Присутствовавший на встрече представитель гуманитарной организации сообщил Politico, что, по словам Гранде, Израиль входит в "узкий круг очень немногих союзников", против которых США не будут действовать и не будут "придерживать то, чего те хотят".

Несколько человек, участников августовской встречи, считают, что Гранде не выражала собственное мнение, а скорее объясняла политику США в отношении Израиля.

Politico обращает внимание, что, хотя заявление Гранде прозвучало более месяца назад, ее откровенная оценка шансов того, что США приостановят поставки оружия в Израиль, поднимает вопросы о серьезности недавних угроз администрации президента США Джо Байдена сделать это.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру, в котором призвали за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

В свою очередь, израильский чиновник сообщил Axios, что в стране относятся к этому вопросу серьезно и намерены обсудить с американскими коллегами проблемы, поднятые в письме.

Однако, как отмечает Politico, августовская встреча "заставила гуманитарные организации скептически отнестись к любым действиям, которые будут предприняты сейчас".

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Мировые СМИ регулярно сообщают об ужасающей гуманитарной ситуации в секторе Газа на фоне продолжающегося конфликта.