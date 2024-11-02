Москва выразила соболезнования народу Испании в связи с гибелью людей из-за наводнений

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Москва выражает соболезнования испанскому народу в связи с повлекшими многочисленные жертвы наводнениями в стране, заявили в российском МИД.

"В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате разрушительных наводнений в Испании погибли 205 человек, из них 202 - в Валенсии. На пострадавших от наводнения территориях продолжаются поисково-спасательные работы.

Движение по многим улицам и дорогам Валенсии остается невозможным, в некоторых местах до сих пор нет электричества, водоснабжения и стабильной телефонной связи.

В Испании с 31 октября был объявлен трехдневный траур по погибшим.