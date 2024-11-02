Более 50 человек погибли в Ливане в результате ударов Израиля

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Более полусотни человек погибли в результате израильских ударов на востоке Ливана в пятницу, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, жертвами авиаударов Израиля в районе Баальбек-Хермель в пятницу стали 52 человека, еще 72 получили ранения.

Уточняется, что среди погибших - 12 человек в деревне Амхаз, девять в Юнине и восемь в Харбате.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.