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Более 50 человек погибли в Ливане в результате ударов Израиля

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Более полусотни человек погибли в результате израильских ударов на востоке Ливана в пятницу, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, жертвами авиаударов Израиля в районе Баальбек-Хермель в пятницу стали 52 человека, еще 72 получили ранения.

Уточняется, что среди погибших - 12 человек в деревне Амхаз, девять в Юнине и восемь в Харбате.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла Бейрут
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