Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике и отразила 10 контратак вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки отражено 10 украинских контратак.