Поиск

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике и отразила 10 контратак вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки отражено 10 украинских контратак.

ДНР Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Древнеримская дамба предотвратила затопление города во время наводнения в Испании

Древнеримская дамба предотвратила затопление города во время наводнения в Испании

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 ноября

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Что произошло за день: суббота, 2 ноября

Главой Консервативной партии Великобритании избрана Кеми Баденок

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус
Задержание Павла Дурова во Франции

Бельгийские следователи договорились сотрудничать с французскими по делу Telegram

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

США готовятся перебросить в Европу группу стратегических бомбардировщиков

Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });