Санду пообещала быть президентом для всех избирателей

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду, которая в воскресенье одержала убедительную победу во втором туре выборов, обязалась "быть президентом для всех". Об этом она заявила на брифинге в ночь на понедельник.

"Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдавии на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества", - сказала Санду на русском языке.

Перед этим она выразила благодарность всем избирателям, особо выделив молодежь, которая 3 ноября очень активно участвовала во втором туре выборов,

Санду заявила, что "Молдавия победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".

"Я услышала каждого из вас. Мы сделаем выводы, мы сделаем так, чтобы не было продажи голосов на выборах, чтобы очистить юстицию и восстановить правосудие в стране. Я также согласна с господином Стояногло относительно того, что выборы прошли, и нам нужно объединить страну. Это наша задача на следующий период", - заявила Санду.

По предварительным данным, после подсчета 98,65 протоколов с избирательных участков, Санду набрала 55% голосов избирателей, а Стояногло - 45%. При этом победы удалось добиться благодаря голосованию за рубежом, где за Санду проголосовали более 250 тыс. избирателей - 82,3%.