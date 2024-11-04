Санду победила на выборах в Молдавии с отрывом почти в 10% от Стояногло

Обработано 98,6% протоколов голосования

Президент Молдавии Майя Санду Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы президента с отрывом в почти 10% от Александра Стояногло, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, состоявшегося 3 ноября.

Согласно предварительным результатам голосования, обнародованным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Санду проголосовали 908 196 избирателей (54,91%), а за Стояногло - 745 866 избирателей (45,09%).

В выборах приняли участие 1 697 019 граждан Молдавии, что составляет 54,28%. К этому часу обработано 98,6% протоколов для голосования. Осталось менее 30 протоколов с избирательных участков за рубежом.

При этом Санду проиграла выборы на территории Молдавии, набрав 48,81% голосов против 51,19% голосов Стояногло. Разница составила чуть более 32 тыс. голосов.

Однако за счет голосования за рубежом она выиграла выборы с большим отрывом. На 231 участке за рубежом проголосовали почти 330 тыс. избирателей, что составляет более 20% от общего числа избирателей. За рубежом за Санду проголосовали более 82% избирателей - почти 250 тыс. голосов.

Более полные результаты, с учетом голосования за рубежом, будут обнародованы в понедельник утром.