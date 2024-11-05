Фондовые индексы США завершили торги в понедельник снижением

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

Во вторник в США пройдут президентские выборы, и судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов не имеет явного преимущества.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 6-7 ноября.

"В обычное время заседание ФРС доминировало бы в дискуссиях участников рынка, но не на этой неделе, - отмечает аналитик E*Trade Крис Ларкин. - Трейдеры и инвесторы, ожидающие результатов выборов, должны быть готовы к возможности задержек с публикацией результатов и к потенциальным последствиям этой неопределенности для рынка".

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average в понедельник оказались акции Intel Corp. (-2,9%) и Dow Inc. (-2,1%). Бумаги этих двух компаний будут исключены из состава индекса 8 ноября, сообщил в пятницу индексный провайдер S&P Dow Jones Indices.

Вместо них в состав Dow Jones будут включены акции Nvidia Corp. и Sherwin-Williams Co. Бумаги этих компаний подорожали соответственно на 0,5% и 4,6% по итогам торгов.

Рыночная стоимость Apple Inc. опустилась на 0,4% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. вновь сократила долю в Apple. Berkshire в третьем квартале продала 100 млн акций Apple, и в настоящее время ей принадлежит 300 млн бумаг компании.

Капитализация Berkshire Hathaway опустилась на 2,2%.

Котировки акций американских операторов АЭС снизились в понедельник после решения Федеральной комиссии по регулированию энергетики (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), ограничившей поставки электроэнергии для дата-центра Amazon.com Inc. в Пенсильвании с АЭС Talen Energy Corp.

Бумаги Talen Energy подешевели на 2,2%, Constellation Energy Corp. - на 12,5%, Vistra Corp. - на 3,2%. Акции Amazon снизились в цене на 1,1%.

Рыночная стоимость Ford Motor Co. выросла на 1,4%. Автопроизводитель увеличил продажи машин в США в октябре на 15,2%, до 172,756 тыс. единиц. Продажи электромобилей Ford в стране в прошлом месяце уменьшились на 8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 257,59 пункта (0,61%) и составил 41794,6 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 16,11 пункта (0,28%) - до 5712,69 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 59,93 пункта (0,33%) и составил 18179,98 пункта.