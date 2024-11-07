WSJ рассказала об одном из сценариев команды Трампа по урегулированию на Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Переходная команда Дональда Трампа пока не подготовила конкретный план по завершению конфликта на Украине, но одно из обсуждаемых предложений включает в себя обязательство Киева не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет и создание демилитаризованной зоны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на три источника в окружении Трампа.

Этот сценарий предполагает, что Киев пообещает не вступать в НАТО как минимум еще 20 лет. В обмен на это США продолжат "накачивать Украину оружием, чтобы предотвратить атаки России в будущем", пишет издание. При этом линия фронта будет "заморожена", и обе стороны согласятся на создание демилитаризованной зоны. Собеседники издания отмечают, что расположенные в этой зоне миротворцы точно не будут американскими или из финансируемой с участием США международной организации, например, ООН.

"Мы можем заниматься обучением военных и оказывать другую поддержку, но военная составляющая будет европейской. Мы не отправим американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не будем это оплачивать. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы", - предположил собеседник из команды Трампа.

WSJ подчеркивает, что эта идея - не единственный изучаемый вариант украинского урегулирования и что Трамп еще не одобрил какой-либо конкретный план.

Некоторые представители окружения избранного президента считают, что необходимо разработать план, который не будет включать в себя серьезные уступки Москве. Другие выступают за завершение конфликта как можно скорее, даже если это будет предусматривать серьезные уступки со стороны Киева.

В ходе своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что решит конфликт на Украине, если станет президентом.