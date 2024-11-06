Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент демократ Камала Харрис в среду, скорее всего, сделает звонок конкуренту на президентских выборах республиканцу экс-президенту Дональду Трампу и признает проигрыш, сообщает NBC со ссылкой на двух помощников Харрис.

"Время для звонка пока обсуждают. Сейчас Харрис работает над своей речью, заявил один из помощников", - информирует телеканал.

Вместе с тем неназванный представитель Белого дома сообщил NBC, что президент США Джо Байден также в среду намерен позвонить Трампу, и кроме того, желает выступить публично на тему итогов выборов.

Однако время звонка и содержание выступления также еще не утвердили.

В Белом доме уточнили, что Байден собирается сделать все то, чего избежал тогдашний президент Трамп при победе Байдена на выборах 2020 года: позвонить с поздравлениями, пригласить в Белый дом, присутствовать на церемонии инаугурации.

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.