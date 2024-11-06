МИД Китая поздравил Трампа с победой на выборах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Китая в среду заявили об уважении волеизъявления народа США и поздравили экс-президента республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Трампа с избранием на пост президента США", - говорится в заявлении китайского МИД.

Ранее в среду представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай придерживается принципа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях с Вашингтоном.

Трамп в среду заявил о своей победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили Трампа победителем.