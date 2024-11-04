Трамп считает, что после поражения на выборах в 2020 году ему не следовало покидать Белый дом

Харрис стремится получить поддержку избирателей арабского происхождения, обещая завершить войну в Газе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис активно используют оставшееся до выборов 5 ноября время, чтобы укрепить свои позиции и привлечь избирателей колеблющихся штатов на свою сторону.

Бывший президент Трамп провел митинг сторонников в городе Литице (штат Пенсильвания), где заявил, что ему после поражения на выборах 2020 года не надо было покидать Белый дом.

"Честно говоря, мне не следовало уходить. Мы так хорошо работали", - сказал Трамп, который обвиняет демократов в подтасовке итогов голосования в 2020 году.

По его словам, теперь у каждой кабины для голосования будут стоять сотни юристов.

Напарник Трампа, кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, заявил, что Трамп хочет открыть золотой век американского процветания для всех граждан, независимо от того, как они проголосуют.

"Если они проголосуют неправильно, они все равно останутся нашими согражданами. Мы по-прежнему (...) будем служить им как можно лучше", - заявил Вэнс в округе Делавэр (штат Пенсильвания).

Харрис, выступая в штате Мичиган, постаралась заручиться поддержкой американских избирателей арабского происхождения, критикующих администрацию США за поддержку Израиля в войне в секторе Газа.

Харрис начала митинг, обратившись к многочисленной арабо-американской общине штата, признав человеческие жертвы в Газе и пообещав (в случае избрания ее президентом - ИФ) сделать все, чтобы закончить войну.

"Как президент я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне в Газе, вернуть домой заложников, (...) обеспечить безопасность Израиля, сделать так, чтобы палестинский народ мог реализовать свое право на достоинство, свободу, безопасность и самоопределение", - добавила она.