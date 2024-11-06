Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

"Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Белоруссии.

"Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - написал Лукашенко.

Трамп в среду заявил о своей победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили Трампа победителем.