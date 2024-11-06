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Орбан поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже приветствовал победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США.

"Величайший реванш в политической историю США! Мои поздравления президенту Дональду Трампу с большой победой", - написал он в микроблоге и добавил, что эта победа "очень необходима для всего мира".

Подсчет голосов в США продолжается. Однако уже ряд крупных СМИ сообщили, что ожидают победы Трампа по итогам подсчета, и Трамп уже сам заявил о победе.

Виктор Орбан США Венгрия Дональд Трамп
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