Орбан поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже приветствовал победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США.

"Величайший реванш в политической историю США! Мои поздравления президенту Дональду Трампу с большой победой", - написал он в микроблоге и добавил, что эта победа "очень необходима для всего мира".

Подсчет голосов в США продолжается. Однако уже ряд крупных СМИ сообщили, что ожидают победы Трампа по итогам подсчета, и Трамп уже сам заявил о победе.