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В Венесуэле рассчитывают на добрые отношения с новой американской администрацией

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразили надежду на развитие добрых отношений между двумя странами.

"Каракас всегда готов к поддержанию добрых отношений с американской администрацией. Эти взаимоотношения должны быть проникнуты духом диалога, уважения и здравомыслия", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в телеграм-канале МИД Венесуэлы.

"Народ Венесуэлы поддерживает исторические связи с народом США, с которым мы стремимся идти путем мира и социальной справедливости, где нет места войне, шантажу и дискриминации, и где сотрудничество и взаимоуважение между народами являются нормой в отношениях", - отмечается в тексте.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что будущая администрация США, не будет обращать пристального внимания на "провальную экстремистскую политику" венесуэльской оппозиции.

Николас Мадуро США Венесуэла Дональд Трамп
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