Министр нацбезопасности Израиля приветствовал отставку Галанта

В оппозиции ее раскритиковали

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во вторник заявил, что Израиль с Йоавом Галантом на посту главы Минобороны не смог бы победить в конфликте в регионе.

"Я даю высокую оценку решению премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить Галанта", - приводит портал Ynet слова Бен-Гвира.

"С Галантом, который глубоко застрял в старом мировоззрении, победу не удалось бы достичь. Нетаньяху поступил правильно, сместив его", - добавил он.

В свою очередь в израильской оппозиции подвергли критике решение Нетаньяху. Лидер оппозиции и экс-премьер Израиля Яир Лапид призвал израильтян выйти на акции протеста и обвинил Нетаньяху в "продаже безопасности Израиля" ради укрепления собственных политических позиций.

Бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ныне депутат Кнессета Бени Ганц отметил, что решение Нетаньяху является "политическим в ущерб национальной безопасности". Бывший заместитель начальник Генштаба ЦАХАЛ и лидер партии "Демократы" Яир Голан призвал глав университетов и колледжей, лидеров бизнес-сообщества, граждан Израиля остановить работу и выйти на улицы в знак протеста.

По данным The Times of Israel, в Тель-Авиве и Иерусалиме начинают собираться сотни демонстрантов, протестующих против отставки Галанта.

Ранее во вторник стало известно, что Нетаньяху отправил в отставку израильского министра обороны Галанта. Предложение занять пост главы Минобороны поступило министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу.

Нетаньяху также предложил министру без портфеля Гидеону Саару освобождаемую должность главы израильского МИД.

Говоря о причинах увольнения Галанта, Нетаньяху упомянул о разногласиях с главой Минобороны, которые со временем лишь усугублялись, и о его действиях, которые шли вразрез с решениями правительства, на что в итоге обратили внимание противники Израиля.

Галант в свою очередь выступил с кратким заявлением, в котором подчеркнул, что "безопасность государства Израиль всегда была и всегда будет целью жизни".

Галант занимал должность министра обороны Израиля с конца декабря 2022