Поиск

Трамп, согласно прогнозам, лидирует в "колеблющейся" Пенсильвании

По этим данным, он уже получает 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в важнейшем штате - Пенсильвании, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на прогноз.

Этот "колеблющийся" штат позволяет получить 19 голосов выборщиков.

Американские СМИ ранее писали, что исход выборов будет во многом зависеть от того, кто победит именно в Пенсильвании.

Таким образом, Fox News прогнозирует, что у Трампа на настоящий момент 267 голосов из необходимых для победы 270.

Дональд Трамп США Пенсильвания Камала Харрис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп, согласно прогнозам, побеждает на президентских выборах в США

Трамп, согласно прогнозам, побеждает на президентских выборах в США

Трамп вплотную приблизился к избранию, лидируя в "колеблющейся" Джорджии

Трамп вплотную приблизился к избранию, лидируя в "колеблющейся" Джорджии

Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%

The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%

По первоначальным данным с избирательных участков Трамп опережает Харрис

Трамп уверен, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентский пост

Трамп уверен, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентский пост

СМИ прогнозируют победу Трампа в Индиане, Западной Вирджинии и Кентукки

Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании

Премьер Грузии выразил надежду на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });