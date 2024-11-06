Трамп, согласно прогнозам, лидирует в "колеблющейся" Пенсильвании

По этим данным, он уже получает 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в важнейшем штате - Пенсильвании, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на прогноз.

Этот "колеблющийся" штат позволяет получить 19 голосов выборщиков.

Американские СМИ ранее писали, что исход выборов будет во многом зависеть от того, кто победит именно в Пенсильвании.

Таким образом, Fox News прогнозирует, что у Трампа на настоящий момент 267 голосов из необходимых для победы 270.