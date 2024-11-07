Стармер и Трамп обсудили отношения Лондона и Вашингтона и Ближний Восток

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг по телефону поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, обсудил с ним развитие британо-американских отношений и обстановку в ближневосточном регионе, сообщает Sky News со ссылкой на представителя офиса британского премьера.

"Премьер-министр сердечно поздравил Трампа и выразил надежду на тесное сотрудничество с избранным президентом во всех сферах", - приводит телеканал слова представителя Стармера.

По данным Sky News, Стармер и Трамп согласились, что "отношения между Великобританией и США всегда были невероятно прочными и продолжат процветать в течение многих лет".

"Премьер-министр также затронул ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул важность региональной стабильности", - добавил представитель британского премьера.

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.