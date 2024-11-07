Поиск

Стармер и Трамп обсудили отношения Лондона и Вашингтона и Ближний Восток

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг по телефону поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, обсудил с ним развитие британо-американских отношений и обстановку в ближневосточном регионе, сообщает Sky News со ссылкой на представителя офиса британского премьера.

"Премьер-министр сердечно поздравил Трампа и выразил надежду на тесное сотрудничество с избранным президентом во всех сферах", - приводит телеканал слова представителя Стармера.

По данным Sky News, Стармер и Трамп согласились, что "отношения между Великобританией и США всегда были невероятно прочными и продолжат процветать в течение многих лет".

"Премьер-министр также затронул ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул важность региональной стабильности", - добавил представитель британского премьера.

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Вашингтон Ближний Восток Великобритания Кир Стармер Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Харрис поздравила Трампа с победой

Харрис поздравила Трампа с победой

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

В ЕК считают преждевременными прогнозы отношений ЕС с администрацией Трампа

Инаугурацию Трампа запланировали на 20 января

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Пекин после сообщений о победе Трампа заявил, что выступает за мирное сосуществование

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });