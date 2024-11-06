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Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Байден поздравил Трампа с победой на выборах
Президент США Джо Байден
Фото: AP/TASS

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах, сообщает Белый дом.

"Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом, поздравил его с победой", - цитируют американские СМИ заявление неназванного представителя администрации президента США.

"Президент Байден выразил готовность обеспечить эффективный процесс передачи власти, отметил важность совместной работы над тем, чтобы страна была единой", - добавил он.

Кроме того, Байден пригласил Трампа на встречу в Белый дом.

Также Байден связался с вице-президентом Камалой Харрис, чтобы поблагодарить за участие в президентской гонке, отмечают в Белом доме.

Белый дом Джо Байден Дональд Трамп
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