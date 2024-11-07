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Эрдоган поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил по телефону Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, проинформировала канцелярия главы турецкого государства.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, которого он поздравил с победой", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

"Президент Турции пожелал, чтобы сотрудничество между Турцией и США в период работы новой администрации развивалось и далее", - отмечается в тексте.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили Трампа победителем. Его основной конкурент по президентской гонке, представительница демократов Камала Харрис признала поражение и позвонила Трампу, поздравив его с победой.

Дональд Трамп США Турция Реджеп Таийп Эрдоган
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