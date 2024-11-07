Глава аппарата Белого дома обсудил с командой Трампа переход власти

Байден намерен присутствовать на инаугурации Трампа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс обратился к команде Дональда Трампа, чтобы заключить соглашения для передачи власти, сообщает телеканал CNN.

Зиентс связался с сопредседателями переходного комитета Трампа - Вэнс Говардом Латником и Линдой Макмахон, чтобы обсудить процесс передачи власти, сказал чиновник Белого дома.

По его словам, нынешний президент США Джо Байден намерен обеспечить плавный переход власти.

Телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент Джо Байден планирует присутствовать на церемонии инаугурации Трампа, которая пройдет в январе.