Премьеры Австралии, Канады и президент Южной Кореи обсудили с Трампом вопросы безопасности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, обсудив с ним вопросы укрепления безопасности, в том числе в рамках AUKUS.

"Рад был побеседовать сегодня утром с президентом Трампом, чтобы лично поздравить его с победой на выборах", - написал Альбанезе в соцсети.

Он сообщил: "Мы говорили о важности Североатлантического союза и прочности австралийско-американских отношений в области безопасности, AUKUS, туризма, торговли и инвестиций".

Как сообщило агентство Associated Press, Трампа в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

"Лидеры двух стран обсудили устойчивое и успешное партнерство между Канадой и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении офиса Трюдо.

В нем отмечается, что они обсудили "торговлю, цепочки поставок, мировую торговую практику и безопасность Северной Америки".

Тем временем агентство "Ренхап" со ссылкой на офис президента Южной Кореи сообщает, что Юн Сок Ель поздравил Трампа с "убедительной победой".

Президент Южной Кореи выразил надежду на развитие американо-южнокорейского альянса "как тесного партнерства, охватывающего все сферы безопасности и экономики".

Трамп и Юн Сок Ель также обсудили ситуацию в Северной Корее, включая ядерные разработки, запуски ракет.

"Они согласились, что личная встреча будет необходима для дальнейшего обсуждения этих вопросов, и вскоре согласуют дату и место", - заявили в администрации южнокорейского президента.