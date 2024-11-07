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Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу телеграмму с поздравлениями, сообщило центральное телевидение Китая.

"Си Цзиньпин направил избранному президентом США Трампу поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.

Китайский руководитель отметил, что "конфронтация вредна для обеих стран" в то время как обе страны могут выиграть, развивая сотрудничество.

"История свидетельствует о том, что и Китаю, и США выгодно развитие сотрудничества, в то время как они проигрывают от конфронтации", - говорите в тексте послания.

По словам Си Цзиньпина, построение стабильных и здоровых китайско-американских отношений отвечают интересам как обеих сторон, так и интересам мирового сообщества.

Си Цзиньпин Китай США Дональд Трамп
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