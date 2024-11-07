В Кремле назвали абстрактной публикацию WSJ о плане команды Трампа по Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абстрактной и обезличенной публикацию в Wall Street Journal о якобы имеющемся у команды Дональда Трампа плане по урегулированию на Украине.

"Там же все обезличено. Похоже на план WSJ по Украине, скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер", - сказал Песков журналистам, комментируя эту статью.

Ранее WSJ сообщила о том, что у команды Трампа есть некий план по Украине, предполагающий создание демилитаризованной зоны и перенос вопроса присоединения этой страны к НАТО на 20 лет.