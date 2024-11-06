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Медведев считает, что Трамп не сможет полностью отказаться от финансирования Украины

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Если Дональд Трамп станет снова президентом США, он не сможет полностью отказаться от финансирования Украины, но, будучи бизнесменом, будет стараться не тратить деньги впустую, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, - написал он в Telegram. - Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну".

"Он упрямый, но система сильнее", - считает Медведев.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже объявил о победе на выборах.

Дмитрий Медведев Дональд Трамп США Совбез Украина
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