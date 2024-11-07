Глава ХДС потребовал от Шольца быстрого голосования по доверию правительству ФРГ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца в сжатые сроки организовать голосование в парламенте о доверии правительству, сообщает в четверг Associated Press.

"У правящей коалиции больше нет большинства в Бундестаге, и потому мы призываем канцлера немедленно организовать голосование по вопросу о доверии правительству. Самая поздняя дата для этого – начало следующей недели", - заявил он.

Таким образом, Мерц раскритиковал озвученный ранее Шольцом план, согласно которому с таким голосованием следует повременить до января 2025 года.

"Мы не можем допустить ситуацию, при которой в течение нескольких месяцев у нас будет работать правительство без большинства в парламенте. Ведь затем еще несколько месяцев уйдет на предвыборную кампанию и, возможно, – еще несколько недель на переговоры о новой коалиции", - добавил глава ХДС.

По словам Мерца, он в течение четверга попытается убедить Шольца как можно быстрее организовать голосование по доверию правительству.

Associated Press поясняет, что поскольку теперь у правящей коалиции во главе с Шольцом нет большинства в Бундестаге, то такое голосование в Бундестаге она, скорее всего, проиграет. Это приведет к досрочным выборам. При этом, если распустить парламент в ближайшие дни, можно успеть провести новые парламентские выборы уже в январе.

В ночь на четверг Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия.

Вместе с тем он заявил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии в составе правящей коалиции. Шольц пояснил, что министр действовал неконструктивно в связи с бюджетными вопросами и блокировал принятие необходимых законов. Кроме того, правительство покинули еще несколько однопартийцев Линднера.

Таким образом, Свободная демократическая партия вышла из правящей коалиции. Именно поэтому у Шольца теперь нет гарантированной поддержки большинства в парламенте.