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Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии
Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционная фракция ХДС/ХСС в бундестаге объявила о выдвижении кандидатуры главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера Германии на общенациональных выборах в следующем году, сообщают западные СМИ.

"Вопрос о кандидатуре решен. Фридрих Мерц будет кандидатом, и я его поддерживаю", - заявил премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Мерц поблагодарил Зедера за поддержку и отметил, что его партия "твердо намерена снова взять на себя ответственность за руководство страной".

ХДС и ХСС образуют блок правоцентристских политических партий и всегда выдвигают общую кандидатуру на всеобщих выборах. ХДС действует на территории всей Германии, кроме Баварии. ХСС же, напротив, активна только в Баварии.

Выборы пройдут в Германии в сентябре 2025 года.

С 2021 года у власти в ФРГ находится коалиция во главе с Олафом Шольцем, в нее входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия. Шольц ранее изъявлял желание переизбраться на пост канцлера, однако СДПГ пока не подтвердила его кандидатуру.

Мерц изучал право в университете Бонна. С 1989 по 1994 годы Мерц был депутатом Европарламента. В 1994 году он был избран в бундестаг, где получил известность благодаря законодательным инициативам в финансово-экономической сфере.

С 2000 года по 2002 год Мерц занимал пост председателя фракции ХДС/ХСС. После поражения ХДС на парламентских выборах его сменила Ангела Меркель.

Впоследствии Мерц принял решение уйти из политики и работал корпоративным адвокатом. С 2022 года он занимает пост председателя ХДС.

Мерц призывает к сокращению социальных выплат и налогов, особенно для частных компаний, и выступает за необходимость упростить налоговую систему Германии.

Кроме того, Мерц неоднократно критиковал подход властей ФРГ к проблемам миграции, призывая закрыть сухопутные границы для просителей убежища. Он также обвинял некоторых украинских беженцев в "социальном туризме".

Ранее Мерц заявил, что считает уместными переговоры с Россией по вопросу украинского кризиса. При этом лидер ХДС имеет репутацию жесткого "евроатлантиста" и неоднократно выступал за активную военную поддержку Киева.

Германия Фридрих Мерц ХДС ХСС СДПГ
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