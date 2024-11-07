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Новым министром финансов Германии стал бывший банкир Goldman Sachs Йорг Кукис

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Йорг Кукис, главный экономический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца, станет новым министром финансов страны, пишет Financial Times.

Бывший банкир американского Goldman Sachs Group Кукис работал с Шольцем с 2018 года, когда его пригласили на должность государственного секретаря в министерстве финансов. В то время Шольц занимал пост министра финансов.

Когда Шольц стал канцлером в 2021 году, он назначил Кукиса своим главным экономическим советником. Он также был шерпой Германии на международных саммитах, таких как встречи G7 и G20.

Шольц накануне отправил в отставку министра финансов ФРГ Кристиана Линднера от Свободной демократической партии, которая входит в состав правящей коалиции. Это решение канцлер объяснил тем, что министр действовал неконструктивно при решении бюджетных вопросов и блокировал принятие необходимых законов.

Германия ФРГ Йорг Кукис Олаф Шольц
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