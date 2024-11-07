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CNN сообщает о подготовке сторонников Трампа к депортации нелегалов из США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Союзники Дональда Трампа, объявившего о победе на президентских выборах, собираются выполнять одно из его предвыборных обещаний - осуществить массовую высылку нелегальных иммигрантов из США, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

"Союзники Дональда Трампа и некоторые представители частного сектора ведут непублично подготовку к задержаниям и депортации мигрантов из США в массовых масштабах, заявили четыре источника, знакомые с этими обсуждениями", - отмечает телеканал.

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В свою очередь высокопоставленный помощник Трампа Джейсон Миллер заявил, что приоритетом для Трампа поначалу станет возрождение политики по охране границы, которую вела его предыдущая администрация, и отказ от мер, которые реализовывал Белый дом при президенте Джо Байдене.

В частности, как заявил один из источников CNN, команда Трампа хочет высылать мигрантов без документов, совершивших преступления. Однако идет обсуждение вопроса, стоит ли и если да, то как, депортировать мигрантов, которых привезли в США еще детьми.

Другой советник Трампа Брайн Хьюз отметил, что когда Трамп вернется в Белый дом, одним из основных направлений его политики станет обеспечение безопасности границ. "Трамп одержал убедительную победу во вторник, потому что американцы разделяют его здравую политику с охраной границ и массовой депортацией нелегальных иммигрантов", - объяснил Хьюз.

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Один из собеседников CNN добавил, что еще до президентских выборов в частном секторе шли разговоры о том, как можно будет обеспечить возможную массовую высылку мигрантов. Телеканал поясняет, что и республиканская, и демократическая администрации сталкивались с нехваткой ресурсов при реализации таких мер.

Накануне CNN также сообщал, что в министерстве внутренней безопасности США, ответственном за операции по депортации нелегалов, ожидают больших изменений в миграционной политике после вступления Трампа в должность президента страны. Некоторые сотрудники встретили избрание Трампа с воодушевлением: в последние три года Белый дом регулярно сталкивался с миграционными кризисами на границе, вызывая массу критики в свой адрес. "Теперь есть много оптимизма и надежды", - цитирует телеканал неназванного сотрудника министерства.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах".

В преддверии выборов Трамп также пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США, напомнив, что выступает за смертную казнь для нелегалов, которые совершают убийства американских граждан.

США Дональд Трамп
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