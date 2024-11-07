SCMP сообщила, что власти Китая готовились к победе Трампа на выборах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНР на этот раз, в отличие от выборов в США 2016 года, вели подготовку на случай возможной победы республиканца Дональда Трампа, сообщает в четверг South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"Китайские официальные лица заявили на условиях анонимности, что исследование ситуации, подготовительные меры велись задолго до дня выборов в США, так что Пекин будет теперь лучше подготовлен ко второму сроку Трампа", - информирует издание.

По словам источников, будущее возвращение Трампа в Белый дом удивления в Пекине не вызвало. Тем не менее, они отметили, что его пребывание на посту президента вызовет ряд "неясных моментов в политике".

По данным SCMP, победа Трампа в 2016 году застала КНР, как и другие страны мира врасплох, потому что в Пекине ориентировались на победу демократа Хиллари Клинтон. После первых трудностей в попытках установить контакты с командой Трампа власти КНР связались с избранным президентом через зятя и советника Трампа Джареда Кушнера.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Трампу телеграмму с поздравлениями в связи с победой на выборах. По словам Си Цзиньпина, построение стабильных и здоровых китайско-американских отношений отвечают интересам как обеих сторон, так и интересам мирового сообщества.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. 6 ноября республиканец Трамп заявил о своей победе. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.