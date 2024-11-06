Пекин после сообщений о победе Трампа заявил, что выступает за мирное сосуществование

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Китая после того, как республиканец Дональд Трамп обеспечил себе необходимое для победы количество голосов выборщиков на президентских выборах в США, заявили, что придерживаются принципа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях с Вашингтоном.

"Мы рассматриваем и ведем отношения с США по принципу взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - приводит издание The Global Times слова официального представителя МИД Китая Мао Нин в ответ на вопрос о возможном влиянии результатов выборов в Соединенных Штатов на двусторонние отношения.

Ранее в среду Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.