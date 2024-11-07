Президент ФРГ утвердил отставку главы Минфина и еще двух министров от СвДП

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг подтвердил отставку сразу трех министров от Свободной демократической партии Германии (СвДП), ранее состоявшей в правящей коалиции, в том числе министра финансов Кристиана Линднера.

"Президент вручил свидетельства об отставке Линднеру, министру юстиции Марко Бушману и министру образования Беттине Штарк-Ватцингер во дворце Бельвю", - сообщает издание Focus.

Новым министром финансов стал советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономической политике Йорг Кукис (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). Министр транспорта Фолькер Виссинг занял пост министра юстиции, сохранив и прежний пост. Должность главы министра образования занял Джем Оздемир от партии "Союз 90/Зеленые".

Таким образом, отмечает Focus, теперь правящая в ФРГ коалиция состоит лишь из СДПГ и "Союза 90/Зеленые".

В ночь на четверг Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Агентство Associated Press поясняло, что поскольку теперь, без Свободной демократической партии, у правящей коалиции во главе с Шольцем нет большинства в Бундестаге, то такое голосование в Бундестаге она, скорее всего, проиграет. Это приведет к досрочным выборам. При этом, если распустить парламент в ближайшие дни, можно успеть провести новые парламентские выборы уже в январе.

В свою очередь лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц потребовал от Шольца в сжатые сроки организовать голосование в парламенте о доверии правительству. Таким образом Мерц раскритиковал озвученный Шольцем план с таким голосованием в январе 2025 года. "Мы не можем допустить ситуацию, при которой в течение нескольких месяцев у нас будет работать правительство без большинства в парламенте. Ведь затем еще несколько месяцев уйдет на предвыборную кампанию и, возможно, – еще несколько недель на переговоры о новой коалиции", - добавил глава ХДС.