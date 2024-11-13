Шольц подтвердил, что запросит голосование о доверии правительству на 16 декабря

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 11 декабря подаст запрос на проведение 16 декабря голосования о доверии его правительству, а в феврале следующего года состоятся выборы в парламент страны, сообщает в среду Associated Press.

Шольц отметил, что до этого момента постарается принять несколько важных законопроектов.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Шольц, правящая коалиция которого недавно лишилась большинства в парламенте, вероятно, проиграет голосование о доверии правительству. При таком развитии событий в стране нужно будет провести досрочные парламентские выборы.

О голосовании по вопросу доверия правительству Шольца 16 декабря и возможных парламентских выборах 23 февраля во вторник сообщала газета "Хандельсблатт" со ссылкой на источники в оппозиционном правоцентристском блоке, состоящем из Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза Баварии (ХДС/ХСС).

Ранее правящую коалицию покинула Свободная демократическая партия Германии. В свою очередь Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал озвученный Шольцем план с голосованием в январе 2025 года и потребовал от канцлера в сжатые сроки организовать его.

Вместе с тем, недавние опросы свидетельствуют, что среди партий наибольшей популярностью у жителей ФРГ пользуется блок ХДС/ХСС, его популярность составляет примерно 30 - 35%. За ним идет партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 16 - 20% и только потом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца с 14 - 18%.

Согласно опросам, 44% жителей Германии считают, что следующим канцлером станет Мерц.