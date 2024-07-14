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Европейским компаниям с собственниками из Белоруссии запретят грузоперевозки по ЕС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Созданным в Евросоюзе компаниям с белорусскими собственниками запретят грузоперевозки по территории ЕС, сообщается на официальном сайте таможни Литвы.

"Со 2 августа 2024 года для созданной в Европейском союзе автотранспортной компании, 25% и более которой принадлежит белорусскому физическому или юридическому лицу (...) будут запрещены перевозки грузов по территории ЕС, а также транзитом", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что санкции не затронут компании, которые были созданы до 8 апреля 2022 года.

Как пояснила литовская таможня, ограничительные меры вводятся согласно принятому 29 июня 2024 года Советом ЕС регламенту 2024/1865.

Белоруссия Евросоюз Литва
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